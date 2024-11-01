Mersin'de motosiklet, ağaca çarptı: Cansu ile Ulaş hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü Ulaş Can Seri (22) ile arkasındaki Cansu Melis Bolat (20), hayatını kaybetti.

Mersin'de motosiklet, ağaca çarptı: Cansu ile Ulaş hayatını kaybetti

Kaza, Erdemli'nin Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Can Seri’nin kontrolünü yitirdiği 33 ATS 216 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Motosikletten fırlayan sürücü Seri ile arkasındaki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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