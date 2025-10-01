Mersin'de motosiklet kazası: 2 ölü

Soner Bayar'ın kullandığı motosiklet ile Alparslan Bulut'un kullandığı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.



İki sürücünün ağır yaralandığı kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.