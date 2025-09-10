Mersin'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Dere Mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mürsel Akçelik (71) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Akçelik ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.