Mersin'de müstakil ev yangını: Ev sahibi canını zor kurtardı



Saray Mahallesi'ndeki müstakil evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evden yükselen alevlere müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.



Ev sahibi Sadık Uysal'ın (65) yangın sırasında komşularının yardımıyla arka pencereden çıktığı ve yaralanmadan kurtulduğu belirlendi.



Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.