Mersin'de müstakil ev yangını: Ev sahibi canını zor kurtardı

Mersin'in Gülnar ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Ev sahibi, yangından komşuların yardımıyla son anda kurtuldu.

Mersin'de müstakil ev yangını: Ev sahibi canını zor kurtardı


Saray Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evden yükselen alevlere müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Sadık Uysal'ın (65) yangın sırasında komşularının yardımıyla arka pencereden çıktığı ve yaralanmadan kurtulduğu belirlendi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

