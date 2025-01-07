Mersin’de müstehcen görüntü operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Mersin’de internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.