Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı

Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken 3'ü ise tutuklandı.

Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şüphelilerin tespiti için çalışma yaptı.

Ekiplerin sanal devriyeleri neticesinde müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapan kişiler tespit edildi.

Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 10 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon da 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyalde ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı.

Mahkemeye çıkartılan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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