Mersin'de müzisyenin şüpheli ölümü

Mersin'de bir müzisyen ölü bulundu.

Olay, Tarsus'a bağlı Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden komşular polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede ölen adamın müzisyenlik yapan Yusuf Gülcü (58) olduğu kafasının arka kısmında yara olduğu tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, bahçede ve çevrede detaylı inceleme yaptı.

Gülcü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Müzisyenlik yapan ve saz sanatçısı olan Gülcü'nün evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.