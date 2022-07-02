Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce birçok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole savruldu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 02.07.2022 - 08:13

Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü

İlişkili Haberler

Kartal’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Kartal’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

'de nakliye aracının şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü.

Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi.

Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu.

Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...