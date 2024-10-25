Mersin'de orman yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alandan ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'de orman yangını

'in Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Teröristbaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çukur kazıp üzerini brandayla kapattılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...