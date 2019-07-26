İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı'daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 70 orman işçisi, 2 arazöz ve 3 su tanı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.