Mersin'de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası
Mersin'de yangınla mücadele çalışmaları kapsamında, girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda piknik yaptığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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