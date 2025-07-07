Mersin'de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası

Mersin'de yangınla mücadele çalışmaları kapsamında, girişlerin yasaklandığı ormanlık alanda piknik yaptığı belirlenen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Mersin'de ormanda piknik yapan 4 kişiye para cezası

Valilikten yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "4 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edilmiş olup şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ormana girişlerin yasak olduğu iller listesi: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı?

Ormana girişlerin yasak olduğu iller listesi: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı?

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