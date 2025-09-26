Mersin'de ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulundu.

Mersin'de ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulundu

Korkunç olay, ilçeye bağlı Kaburgediği Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Güvenlik güçlerinin çalışmasında ormanlık alanda toprak altına gömülmüş bir ceset olduğu belirlendi.

Savcılık talimatıyla bölgeye giden jandarma ekiplerinin cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...