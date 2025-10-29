Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Gülnar ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de Avni Altınyazar idaresindeki otobüs ile Mustafa Cin'in kullandığı otomobil, Gülnar ilçesi Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...