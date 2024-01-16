Mersin'de otobüs kazası: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin-Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Mersin'de otobüs kazası: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

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