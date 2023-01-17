Mersin'de otobüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 20 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, 31 AEK 926 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi.



Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.