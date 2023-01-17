Mersin'de otobüs TIR'a çarptı: 2'si şehit 3 ölü, 33 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.



Askeri personel ve mülteci taşıyan Uğur Kaplan idaresindeki otobüs, aynı yönde seyreden Ramazan Sayıl yönetimindeki çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 askeri personel şehit oldu, bir mültecide hayatını kaybetti. Kazada 33 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



Otobüsün yanarak kül olduğu kaza ile ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazadan yara almadan kurtulan iki araç sürücüsünün ise gözaltına alındığı bildirildi.



KAZAYA KARIŞAN ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli 2 Astsubay, 9 Uzman Erbaş refakatinde 27 Fas uyruklu göçmenin Kırklareli GGM'ye götürülürken yaşanan kazada 2 Astsubay ve 7 uzman erbaşın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve kaza sonrası otobüste meydana gelen yangında yanarak 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 2 kişinin araçta görevli Jandarma personeli olduğu diğer vefat eden şahsın ise göçmen olduğu bilgisi verildi. Ayrıca kazaya karışan TIR ve otobüs şoförünün gözaltına alındığı belirtildi.