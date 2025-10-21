Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü 66 yaşındaki Sabit Fidanoğlu yaşamını yitirdi.

Mersin'de Sabit Fidanoğlu (66) idaresindeki otomobil, Tarsus ilçesi Atatürk Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fidanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

