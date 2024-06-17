Mersin'de otomobil hayvan pazarına daldı: 8 yaralı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'de otomobil hayvan pazarına daldı: 8 yaralı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 AIR 310 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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