Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü

Mersin'in Akdeniz ilçesi Mersin- Adana karayolu Huzurkent mevkisinde meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Serdar Gül'ün kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak'ın yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını belirledi.

Ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü Serdar Gül ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.