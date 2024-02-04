Mersin'de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'de bir otomobil,TIR'a arkadan çarptı. TIR'a ok gibi saplanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

'in Tarsus ilçesinde, Ö.K. idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Huzurkent Mahallesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. etap bağlantı köprüsünde önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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