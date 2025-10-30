Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Altıntaş yaşamını yitirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sıraç Mahallesi Andıvar Bakacağı mevkiinde Ahmet Altıntaş (30), idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı.
Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Uçurumdan alınan sürücünün cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Trafik Kazası
- Mersin Erdemli
- Ölüm