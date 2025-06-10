Mersin'de otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar var

Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil üst geçide çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Erdemle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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