Mersin'de otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar var
Mersin'de üst geçide çarpan otomobildeki 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil üst geçide çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Erdemle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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