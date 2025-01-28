Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

-Antalya D-400 Karayolu'nda Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi sınırlarında K.Ç. idaresindeki otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali K. (24) ile Beyza B.'ye (22) çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaralı da kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı.

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