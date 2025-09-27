Mersin'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de feci bir kaza meydana geldi.

Melahat Y.'nin kullandığı otomobil, Silifke-Erdemli Karayolu'nun Kabasakallı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarptı.

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Selim Avdil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.