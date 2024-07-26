Mersin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'de Y.Y. idaresindeki 27 BCS 33 plakalı otomobil, Adana-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde önünde ilerleyen B.V. yönetimindeki 68 BF 168 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, iki otomobil de refüj boşluğuna savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü B.V'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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