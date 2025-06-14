Mersin'de pamuk deposunda yangın
Mersin'de pamuk deposunda çıkan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da kullanıldı.
Yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle yangın tamamen kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar sardı.
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