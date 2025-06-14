Mersin'de pamuk deposunda yangın: Müdahale sürüyor

Mersin'de bir pamuk deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Mersin'de pamuk deposunda yangın: Müdahale sürüyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da kullanılıyor.

Mersin'de pamuk deposunda yangın: Müdahale sürüyor - 1 Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar sardı.
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