Mersin'de pazarcıların kavgasında kan aktı: 10 yaralı, 5 gözaltı

Mersin Tarsus'ta semt pazarında pazarcılar arasında araç park etme nedeniyle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Biri çocuk 10 kişi yaralandığı kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Yapıla aramalarda 2 tüfek ele geçirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.07.2022 - 23:41

Mersin'de pazarcıların kavgasında kan aktı: 10 yaralı, 5 gözaltı

'in Tarsus ilçesinde, semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri çocuk 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar M.Ç. (41) ile F.A. (40) arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü.

Tüfek ve bıçağın kullanıldığı kavgada, alışveriş yaptıkları sırada saçmaların isabet ettiği Fatma K. (47), Selahattin K. (52), Hacıbey K. (70), Hakkı G. (62), Havana K. (52), Şükrü Ç. (30), İbrahim G. (28), Hasan B. (21), Bünyamin Y. (19) ve Cihan Y. (14) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, pazarcılar M.Ç. ve F.A. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.A, A.Ç, ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 tüfek ele geçirildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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