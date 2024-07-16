Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Foto: Arşiv

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi olan 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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