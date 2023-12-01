Mersin'de PKK/KCK'ya operasyon: 4 kişi yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapan ve 2014-2016 yıllarında ilçede sokak eylemlerine katılan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Adresleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 60 polis katıldı.
Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, tabanca, ruhsatsız tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.
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