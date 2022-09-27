Mersin'de polisevine saldırı: Soruşturma genişletiliyor

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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün gece silahlı saldırı düzenlendi.



Terör örgütü PKK üyesi 2 kadın terörist, güvenlik güçlerine ateş açtı ardından sırt çantalarındaki bombayı patlattı.

Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis ve bir vatandaş yaralandı.

Terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor.



SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ VE GÜZERGAH MERCEK ALTINDA



Teröristlere yardım edenlerin olup olmadığı, patlayıcıların nasıl temin edildiği, teröristlerin olay yerine nasıl ulaştıkları araştırılıyor.



Şehir güvenlik sistemlerini izleyen emniyet ekipleri teröristlerin saldırı öncesi keşif yapıp yapmadığını belirlemeye çalışıyor.



İki kadın teröriste yardım eden olup olmadığını araştıran polis saldırı güzergahını da mercek altına aldı.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR



Polisevinde çıkan bağlantı yolları dahil güzergahta bulunan ev ve dükkanlarınkiler de dahil tüm güvenlik kameraları inceleniyor.



Teröristlerin Mersin'e ne zaman geldiği, nerede kaldığını da araştıran ekipler saldırıda kullanılan aracı da mercek altına aldı.



Saldırganların polisevinde 34 plakalı lüks bir araçla geldiğini belirledi. Araç kiralandı mı yoksa çalındı mı bu tespit edilmeye çalışılıyor.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI



İstihbarat birimleri bir süredir yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarla hareket alanı daralan örgütün metropollere yönelebileceğini değerlendiriyordu.



Mersin'deki terör saldırısının ardından olası hedeflere yönelik güvenlik önlemleri artırıldı.



Saldırıda şehit olan polis memuru

Polis noktaları, askeri tesisler, yabancı misyonlar ve çevresinde önlemler artırıldı. Zırhlı kurşun geçirmez nöbet kulübelerinin sayısının artırılması da bu tedbirler arasında.



TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ



Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliği tespit edildi.



Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu açıklandı.



Örgüte 2013 yılında katıldığı belirlenen teröristin Irak'ın kuzeyi Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün özel güç yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA