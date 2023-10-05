Mersin'de polisi alarma geçiren olay

Mersin'de polis, bir araçla kaçırıldığı iddia edilen kadını bulmaya çalışıyor.
Olay, dün gece Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.
Kaldırımda yürüyen kadının yanında duran otomobilden inen erkek, iddiaya göre kadını zorla araca bindirdi
Çığlık atıp yardım isteyen kadının otomobile bindirilme anı, cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis araştırma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, henüz kimlikleri saptanamayan erkek ile kadını arıyor.
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