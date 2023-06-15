Mersin'de şafak operasyonu: 76 gözaltı kararı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında yakalama kararı bulunan ve arama kararı alınan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda polis ekipleri, kentte 76 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.



Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.



Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.