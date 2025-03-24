Mersin'de şafak operasyonu: 91 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 91 zanlı gözaltına alındı.



Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

