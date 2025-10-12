Mersin'de sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
Mersin'de fırtına çıktı. Kentte yollar sular altında kaldı, bazı ağaçlar ise devrildi.
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik aksadı.
Yağışla başlayanşiddetli rüzgarda Toroslar ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.
FESTİVAL İPTAL EDİLDİ
Yenişehir Belediyesince Kushimoto Sokağı'nda organize edilen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle sona erdirildi.
Su birikintilerinin oluştuğu sokakta kurulan çadırlar ve stantlar, rüzgarın etkisiyle devrildi.
Bazı firmaların ürünlerinin zarar gördüğü festival alanında temizlik çalışması başlatıldı.
