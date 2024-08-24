Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

Mersin'de 2 bin rakımdaki Toroslardan başlayarak sahile kadar sağanak yağış etkili oldu.



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün uyardığı yağışlı hava Mersin'de öğleden sonra etkili oldu.



Mersin'in merkezi ve bir çok ilçesinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış yaklaşık bir saat sürdü.



Erdemli ilçesinde de 2 bin rakımdaki Torosların eteğinden sıfır rakımda sahile kadar etkili olan sağanak sayesinde sıcak hava yerini serinliğe bıraktı.



Denize girenler de yağmura yakalandı.