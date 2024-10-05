Mersin'de sahiller sakinliği sevenlere kaldı

Ekim ayında havaların sıcak gitmeye başlamasıyla birlikte sakinliği seven vatandaşların deniz keyfi yaptığını belirten işletmecilerden Ferdi Çıra, hava sıcaklığının Ekim ayı olmasına rağmen 28 derecelerde sürdüğünü ve bu ayın da böyle geçmesini beklediklerini ifade etti.



Tatil için gelen gurbetçilerden İbrahim Akan," Ekim ayın bu bölge sakin olduğu için tatilimi burada geçiyorum. Deniz, güneş harika, gelmek isteyenlerin de bu aylarda gelmesini tavsiye ederim" dedi.



Hollanda'nın çok soğuk olduğu için Mersin'e geldiklerini aktaran Jeannine Heeren ise her yıl tatile bu bölgeye geldiklerini ifade etti.