Mersin'de sahte diş hekimi yakalandı

Mersin'de ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen 20 yıllık sahte diş hekimi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde sahte diş hekimliği yaptığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı.



Adresine operasyon düzenleyen ekipleri görünce kaçmaya çalışan şüpheli, gizlenmek için girdiği berberde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sözde tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin ele geçirildiği ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.

MUAYENE İÇİN GELEN HASTALARI ÇATIDA SAKLIYORMUŞ

20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen zanlının, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı.

