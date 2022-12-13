Mersin'de sahte doktor yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendini doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın ardından benzer bir vaka daha yaşandı.

Mersin'de kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalanıp polise teslim edildi.

''DOKTORUM'' DEYİP GÖREVLİLERDEN ÖNLÜK İSTEDİ



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U., kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURUMU FARK ETTİ



Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.



Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U., Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.



Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne gittiğini, bina girişinde kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.



"Sahte doktor" M.K.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.