Mersin'de sahte dolar operasyonu

Mersin Tarsus'ta düzenlenen operasyonda 21'i 100, 1 tanesi 50 dolar olan sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi.

Mersin'de sahte dolar operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus ilçesinde bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip operasyon yaptı.

Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 adet 100, 1 adet de 50'lik sahte ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Trafiği karıştırıp şoförleri rahatsız ettiler. Polise yakalandılar: Ne oldu abi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...