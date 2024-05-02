Mersin'de sahte içki üreten şüpheliye suçüstü

Mersin'de sahte içki üretimi yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada 30 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Mersin'de sahte içki üreten şüpheliye suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada 30 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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