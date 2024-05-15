Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde öğle saatlerinde polyester boya ve plastik üretimi yapılan atölyenin çatı kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri atölyenin çevresini şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.