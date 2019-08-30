Mersin'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si öldü, 10'u yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.