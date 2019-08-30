Mersin'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si öldü, 10'u yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mersin'de şeftali yüklü kamyonet devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de şeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Mersin'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.