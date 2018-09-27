Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen sendika binasına düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı, 89 kişiye 23 bin 51 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bulunan "Kadim İnşaat İşçileri İş Sendikası"nın binasına operasyon düzenledi.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı, 89 kişiye 23 bin 51 lira ceza uygulandı.
Binada yapılan aramada bir görüntü yansıtıcı, bir kamera, 167 tombala kartı, 3 bin pul ve 90 çekiliş topu ele geçirildi.
Aynı sendika binasına geçen ay da operasyon düzenlenmiş, kumar oynadıkları tespit edilen 115 kişi hakkında işlem yapılmıştı.
Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de daha önce de operasyon düzenlenen sendika binasında kumar oynayan 89 kişi hakkında işlem yapıldı, iki kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen sendika binasına düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı, 89 kişiye 23 bin 51 lira ceza uygulandı.