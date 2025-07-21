Mersin'de şiddetli dolu yağışı etkili oldu

İlçeye bağlı bin rakımın üzerindeki kırsal Güneyli, Yağda, Kızılen, kısmen Harfilli, Güzeloluk ve Sorgun mahallelerinde etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı, tarım alanlarında açıkta yetiştirilen sebzeler başta olmak üzere meyve ağaçlarına da büyük ölçüde zarar verdi.



Yağmur ve dolu sonrası bazı fasulye tarlaları sular altında kaldı. Ceviz ağaçlarındaki cevizleri döken dolu tanelerinin neredeyse ceviz büyüklüğünde olması görenleri şaşkına çevirdi.