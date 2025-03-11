Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Mersin'de 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildiğini duyurdu.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, polis tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi.