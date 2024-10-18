Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Arşiv

Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda S.Y. ve A.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Vinç üzerinde tehlikeli anlar: Halata oturup karşı inşaata geçti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...