Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda S.Y. ve A.S. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.