Mersin'de silahlı kavga: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'de silahlı kavga: 4 yaralı

'in Tarsus ilçesi Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kardeşi M.P., tartıştıkları B.B. ve A.A.B. ile bölgede bulunan F.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan M.P. ile B.B., A.A.B. ve F.K. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından B.B. ve F.K. Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı.

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