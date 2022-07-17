Mersin'de simge ağaca asit enjekte ettiler

Mersin'deki "Özgecan Aslan Barış Meydanı"nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacı kurutuldu. Ağacın gövdesine matkapla delikler açıldığı ve bu deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği belirlendi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberler - DHA 17.07.2022 - 16:24

Mersin'de simge ağaca asit enjekte ettiler

Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi.

Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi.

AĞACIN BAKIMI YAPILDI

Neredeyse yaprakları tamamen kuruyan ağaç ise, belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Belediye ekipleri, bölgeye gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasından şüpheli veya şüphelilerin saptanması halinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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