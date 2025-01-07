Mersin’de sır olay: Sevgililer 13’üncü kattan düştü mü, canlarına mı kıydı?

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir binanın 13’üncü katından düştükleri öne sürülen iki kişi yaşamını yitirdi.



Tömük Mahallesi’nde bulunan 15 katlı apartmanın zemininde iki kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince yapılan kontrolde B.D. (27) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.N.Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Jandarma ekipleri, B.D. ve E.N.Y.’nin düştüğü iddia edilen 13. kattaki dairede ve çevrede inceleme yaptı.



Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Evde bulunan köpek ise B.D.’nin yakınlarına teslim edildi.